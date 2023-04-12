Yusufeli Barajı’nda su seviyesi yükseliyor! Eski evlerine son kez baktılar

'AĞLAMAMAK ELDE DEĞİL'

Anılarının sular altında kaldığını söyleyen Nurettin Demirci, "Ben doğduğumdan beri buradayım. Burada büyüdüm. Çalıştım, çabaladım. Bahçe yaptım burada. Kendim, inşaatında çalıştım, ev yaptım. Burada sadece anılarımız değil emeklerimiz de var. Geldim şu taşın başında ağladım. Ağlamamak elde değil. 78 yaşındayım. Binalar sular altında kaldı ama ben bu suyun yüzeyine baktığım zaman her şeyi bir fotoğraf karesi, bir film sahnesi gibi hatırlıyorum" diye konuştu.