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Giriş Tarihi: 2.12.2022 22:43 Son Güncelleme: 2.12.2022 22:46

Yusuf'un en büyük hayali gerçek oldu!

Kocaeli Dilovası İlçesinde oturan bedensel engelli Yusuf, yakınlarının aracılığı ile tek hayalinin polis omak olduğunu söylediği bir video çekerek, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'e gönderdi. Şayir, bu masum talebe duyarsız kalmadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek, Yusuf'un talebinin gerçekleşmesini sağladı.

ABBAS ÇAKAR
Yusuf’un en büyük hayali gerçek oldu!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde oturan ve bedensel engelli olan Yusuf, yakınlarının aracılığı ile bir video çekti. "Selamlarımı ve sevgilerimi yolluyorum başkanım. Beni bir kere polis yapın. Bir günlüğüne Polis olmak istiyorum. Benim bu ricamı kırmayın. Çocukluğumdan beri polis olmak istiyorum. Selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum" dediği videoyu Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'e attı. Başkan kendisine gönderilen videoyu görünce, bu masum talebe duyarsız kalmadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ile görüştü. Yapılan görüşmeler sonucu Yusuf'a Fahri polislik Ünvanı verilmesi kararlaştırıldı.

ÇOK BÜYÜK MUTLULUK

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün Yusuf Gür ve ailesi bugün ekip otosu ile evinden alarak, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nde misafir etti. Ziyareti esnasında polisin kullandığı zırhlı araç ve toma tanıtılırken, fotoğraflar çekilerek hayali olan polislerle vakit geçirmesi sağlandı. Yusuf en büyük hayalinin gerçekleşmesi ile çok büyük mutluluk yaşarken, emniyet personeli Yusuf'la oldukça samimi pozlar verdi.

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Yusuf'un en büyük hayali gerçek oldu!
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