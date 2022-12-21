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Giriş Tarihi: 22.12.2022

Yusuf’un kahreden ölümü

ABBAS ÇAKAR
Yusuf’un kahreden ölümü
Kocaelı'nın Başiskele ilçesinde yaşayan 6 yaşındaki Yusuf Khalaf, evinin karşısında yerde üst üste bulunan beton direklerin arasında oyun oynuyordu. Bu sırada beton direklerden biri hareket etti. Yuvarlanan direklerin arasında sıkışarak ağır yaralanan çocuk Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yusuf gözyaşlarıyla uğurlandı. Suriyeli Yusuf ve ailenin yaşadığı evin sahibi Şükrü Dizman, "Defalarca aradık, ilgilenen olmadı. İki yıldır orası berbattı, 3 kez aradım. Daha sonra muhtarı aradım, şikayetimi ona da ilettim. Parkta top oynayan çocuklar var. Akşam saatlerinde 20-25 çocuk oyun oynuyor. O bölge tehlike saçıyordu. Mahallenin içi, çocuk parkının yanı ve top sahasının dibi. Canımız çok yanıyor, 6 yaşındaki bir evladımız gitti" dedi. Direklerin elektrik firmasına ait olduğu öğrenildi.

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Yusuf’un kahreden ölümü
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