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Giriş Tarihi: 11.8.2022

Yuva Köyü’nde 8 kişi yoğun bakımda

Yuva Köyü’nde geçen Kurban Bayramı’ndan itibaren sudan zehirlenme vakaları yaşanıyor. Toplam 141 kişi zehirlendi. Bir kişi hayatını kaybetti. 114 kişi iyileşti. Şu an 8’i yoğun bakımda 26 hasta var

Yuva Köyü’nde 8 kişi yoğun bakımda
Bolu'daki Yuva Köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününden başlamak üzere çoğu çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. Son olarak açıklanan rakama göre, toplamda 141 kişi zehirlendi. 1 kişi öldü.



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Bolu Valili zehirlenme ile ilgili açıklama yaptı: "9 Ağustos itibariyle 18 vatandaşımız servislerde, 8 vatandaşımız yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 vatandaşımızın tedavisi sağlık kurumlarımızda devam etmektedir. Son bir haftada sağlık kuruluşlarımıza; karın ağrısı şikayetiyle başvuran 1 vatandaşımızın bu hastalıkla ilgisinin olmadığı belirlenmiş, kanlı ishal şikayetiyle başvuran 1 vatandaşımızın ise yapılan araştırmalar neticesinde şebeke suyunu değil, evinin bahçesindeki kayıt dışı artezyen suyunu kullandığını ifade etmesi üzerine ilgili kuyudan numuneler alınmıştır. Hastalık sebebinin bu suya bağlı olup olmadığı hakkında tetkikler yapılmaktadır. Yuva Köyü'nde düzenli ve sürekli olarak depolardan, şebeke uç sistemlerinden su numune örnekleri alınarak kontroller yapılmaktadır. Ayrıca su depolarının klorlama işlemleri rutin olarak devam etmektedir." DHA

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Yuva Köyü’nde 8 kişi yoğun bakımda
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