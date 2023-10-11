Yuvacık Barajı yüzde 47’i gördü

Kocaeli Başiskele İlçesinde bulunan ve kentin su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi düşmeye devam ediyor. 14 Eylül tarihinde doluluk oranı yüzde 64 seviyesinde olan Yuvacık Barajı'nda, yaklaşık 1 aylık sürede yüzde 17'lik bir düşüş yaşandı. Barajda bugün itibariyle 24 milyon 100 bin metreküp su bulunuyor.

NAMAZGAH YÜZDE 78'DE

Kocaeli'nin bir diğer su kaynağı olan Kandıra ve bağlı köylerin su ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı'nda doluluk oranı yüzde 78 seviyesindeyken, barajda 17 milyon 50 bin metreküp su bulunuyor.