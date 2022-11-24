Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18’e kadar düştü

Kocaeli'nde sonbahar mevsiminde beklenen yağışların düşmemesiyle barajlardaki doluluk oranını düştü. Kentin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı ise su seviyesiyle alarm vermeye başladı.
Başiskele'de bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e kadar geriledi. Yuvacık Barajı'ndaki korkutan su seviyesi ise Kocaelili Drone fotoğrafçısı Cemal Kandemir tarafından bu şekilde görüntülendi.
BARAJLARDAKİ SEVİYE
Öte yandan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin resmi internet sitesindeki verilere göre Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin şu anda 9 milyon 140 bin metreküp olduğu, bir diğer baraj Kandıra Namazgah Barajında ise su seviyesinin yüzde 56 olduğu ve içerisinde 12 milyon 540 bin metreküp su bulunduğu görüldü. Şuanda Sapanca Gölün'den pompalar ile su çekilen Yuvacık Barajı'nda, ilerleyen günlerde mevsimsel yağışlara bağlı olarak su seviyesinin artması bekleniyor.