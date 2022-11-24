Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 18’e kadar düştü

BARAJLARDAKİ SEVİYE

Öte yandan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin resmi internet sitesindeki verilere göre Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin şu anda 9 milyon 140 bin metreküp olduğu, bir diğer baraj Kandıra Namazgah Barajında ise su seviyesinin yüzde 56 olduğu ve içerisinde 12 milyon 540 bin metreküp su bulunduğu görüldü. Şuanda Sapanca Gölün'den pompalar ile su çekilen Yuvacık Barajı'nda, ilerleyen günlerde mevsimsel yağışlara bağlı olarak su seviyesinin artması bekleniyor.