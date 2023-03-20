Yuvacık Barajı’nın doluluk oranı yüzde 94’e ulaştı

Mevsim normallerinde beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle, Ocak ayında adeta dip yapan ve seviyesi yüzde 14'lere kadar düşen Yuvacık Barajı, sonrasında etkili olan kar yağışı ile birlikte günden güne dolmaya başladı.

20 Şubat tarihi ile yükselişe geçen ve en son geçtiğimiz hafta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve sonrasında etkili olan sağanak yağışların ardından, su seviyesi yüzde 79'u gören Yuvacık Barajı, 3 günde yüzde 94'ekadar ulaştı.

Son yağan karların erimesi ile Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 100'ü görmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde kapaklarını açılacağı tahmin ediliyor.