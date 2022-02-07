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Giriş Tarihi: 7.2.2022

Yuvacık’ta su seviyesi 2 kat arttı

DHA
Yuvacık’ta su seviyesi 2 kat arttı
Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmının sağlandığı Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp su kapasiteli Yuvacık Barajı'nda geçen yıl kuraklığın etkisiyle 1 Ocak 2021 tarihinde su seviyesi, yüzde 15'e kadar düştü. Yağışlarla birlikte 8 Şubat 2021'de yüzde 33 oranına yükseldi. Geçen yıl Nisan ayında barajda tam doluluk oranına ulaşıldı. Bu yıl ise kar yağışı ve yağmurlar, barajda su seviyesini yükseltti. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verilerine göre su seviyesi, 34 milyon 60 bin metreküp ile yüzde 67 seviyesine ulaştı. Geçen yıl Şubat ayı ile bu sene Şubat ayı karşılaştırıldığında su seviyesinin 2 kat arttığı görüldü. İlerleyen günlerde yağışlarla tam kapasiteye ulaşılmasının beklendiği belirtildi.

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Yuvacık’ta su seviyesi 2 kat arttı
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