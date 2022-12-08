Haberler Yaşam Haberleri Yuvalı deresi mercek altında
Giriş Tarihi: 9.12.2022

Yuvalı deresi mercek altında

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bulunan Yuvalı Deresi’ndeki toplu balık ölümleri endişeye neden oldu. Çevre sakinleri şikayetçi oldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, sudan ve balıklardan numune aldı

Yuvalı deresi mercek altında
Yuvalı Deresi'nde önceki gün toplu balık ölümleri meydana geldi. Ölü balıkların su yüzüne çıktığını görenleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne haber verdi. Bölgeye gönderilen ekipler, numuneler alıp incelemeye gönderdi. Ekipler ayrıca dere çevresindeki 8 fabrikada inceleme yaptı. Misinli Mahallesi Muhtarı Cumhur Çibuk, balık ölümlerine ilişkin, "Yaşadığımız bu olay, bizi derinden üzdü. Bu dere, yıllardır tertemiz akan bir dere. Ancak balık ölümlerinin yaşandığını görünce, büyük bir üzüntü yaşadık. Nasıl kirlendi, kim yaptı? Bulunması için Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı. Sonucu merak ediyor ve yapanın bulunmasını, cezasının da verilmesini istiyoruz" dedi. Amatör balıkçılık yapan Caner Yalım ise "Dereyi gördüğümde manzara kötüydü. Böyle bir şey olamaz. Balıkların ölümü canımı sıktı. Çekim yapıp, durumu mahalle muhtarına ilettim. Sazan, turna, kızılkanat, sabun ve gümüş balığı. Burada birçok balık türü var. İstanbul ve birçok bölgeden insan, balık tutmak için buraya geliyor. Balıkların öldüğünü görünce büyük üzüntü yaşadım. Buraya büyük ve küçükbaş hayvanlar geliyor, su içiyor. Ekipler gelip, inceleme de yaptı. Sonucunu merak ediyoruz, yapanın bulunması ve cezasının da verilmesini istiyoruz" diye konuştu. DHA

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den YENİ açıklama! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yaş sınırı, şartı olacak mı?
ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İki rakam birden! Bakanlık anket ve TÜRK-İŞ rakam paylaştı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sır fotoğrafın gizemi çözüldü
Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız
SON DAKİKA: Emekli zammı için kritik sürece girildi! Yeni yılda emeklilerin maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika haberi | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan asgari ücret açıklaması
SON DAKİKA: TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Vergi dilimleri yeniden belirlenmeli
'6 yaşındaki kız çocuğuna istismara' tepkiler peş peşe yükseldi! Diyanet'ten açıklama
Edirne'yi İstanbul'a bağlayan projede tarih belli oldu: Seyahat süresi 1,5 saate düşecek
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarını kabul etti! Emeklilik için EYT şartları, yaş şartı ne olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yuvalı deresi mercek altında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA