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Giriş Tarihi: 12.5.2022

Yüzen tarih, İstanbul’da

Yüzen tarih, İstanbul’da
Romanya donanmasının 84 yaşındaki 3 direkli yelkenli eğitim gemisi, askeri öğrencileriyle İstanbul'a demirledi. Geminin, Sarayburnu Limanı'na yanaşması havadan da görüntülendi. Dünyada sadece aynı tipte 5 tane olduğu belirtilen yelkenli gemilerden "Nava Scoala Mircea", 3 Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşliğinde Sarayburnu Limanı'na demirledi. 1938'de Almanya Hamburg'da yapımı tamamlanan 82 metre uzunluğundaki 3 direkli eğitim gemisinin güvertesinde çok sayıda askeri öğrencinin olduğu görüldü. Sahilde bulunan yerli ve yabancı turistler, fotoğrafını çektikleri geminin Sarayburnu Limanı'na yanaşmasını izledi.

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Yüzen tarih, İstanbul’da
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