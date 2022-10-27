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Giriş Tarihi: 28.10.2022

Yüzlerce gemili İstanbul manzarası

Yüzlerce gemili İstanbul manzarası
İstanbul Sarayburnu açıklarından Avcılar'a doğru demir atan gemilerin yoğunluğu nedeniyle ufuk çizgisini görmek neredeyse imkânsız hale geldi. Yaklaşık 200 geminin demirlediği bölgede gün geçtikçe yoğunluk artmaya devam ediyor. Bölgedeki yoğunluk ise havadan görüntülendi. Önceki yıllarda bu alanlarda bekleyen birçok gemi kullanılmadığı için ya olduğu yerde battı ya da fırtına nedeniyle sahilde karaya oturdu. Bu gemilerin enkazını kaldırmak ise yıllar sürdü. Demirleyen gemilerden kuru yük taşıyanlar ile tehlikeli madde taşıyanlar birbirinden ayrılıyor. Tehlikeli veya yanıcı yük taşıyan gemiler, diğerlerinden ayrı bir yerde bulunuyor. Gemilerde yaşayan personelin ise taksi botlarıyla karayla irtibatları sağlanıyor.

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Yüzlerce gemili İstanbul manzarası
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