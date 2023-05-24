Yüzme kursuna gitti, boğularak öldü

Havuzda bulunan diğer kursiyerler tarafından fark edilen Leblebici, sudan çıkarılmasının ardından ilk müdahalesi kurs eğitmeni tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cemil Eren Leblebici'nin cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Leblebici'nin ölümü yakınlarını ve ailesini yasa boğdu.