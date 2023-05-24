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Giriş Tarihi: 24.5.2023 10:44 Son Güncelleme: 24.5.2023 11:05

Yüzme kursuna gitti, boğularak öldü

Manisa’da yüzmeyi öğrenebilmek için Kula Spor Kompleksi'ndeki havuza giden 25 yaşındaki Cemil Eren Leblebici boğularak yaşamını yitirdi. Leblebici’nin ölümü yakınlarını ve ailesini yasa boğdu. Kula Kaymakamlığı sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlattı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yüzme kursuna gitti, boğularak öldü

Manisa'nın Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi'nde bulunan Kula Spor Kompleksi'nin yüzme havuzunda saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda haftanın belirli gün ve saatlerinde halka açılan yetişkin yüzme kursuna yüzmeyi öğrenebilmek için giden 25 yaşındaki Cemil Eren Leblebici, girdiği havuzda bir anda gözden kayboldu.

Havuzda bulunan diğer kursiyerler tarafından fark edilen Leblebici, sudan çıkarılmasının ardından ilk müdahalesi kurs eğitmeni tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cemil Eren Leblebici'nin cansız bedeni, savcı ve ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Leblebici'nin ölümü yakınlarını ve ailesini yasa boğdu.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kula Kaymakamlığı sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlattı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "23 Mayıs Salı günü saat 21.00 sularında Kula Spor Kompleksi yüzme havuzunda yaşanan boğulma vakasıyla ilgili sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Vefat eden vatandaşımız Cemil Eren Leblebici'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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Yüzme kursuna gitti, boğularak öldü
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