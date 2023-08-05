Yüzme şampiyonasında iki ayrı rekor

Giresun'da 20-22 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Türkiye Küçükler Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda yarışan Yakın Doğu Koleji öğrencisi Barkan Cem Aykut, iki dalda rekor kırarak iki madalya kazandı.

BÜTÜN İMKANLARIMIZLA DESTEK OLACAĞIZ

Yakın Doğu Koleji 8'inci sınıf öğrencisi Berkan Cem Aykut'un sezon boyunca İstanbul ve Bolu'da düzenlenen yarışlarda farklı branşlarda, Türkiye birinciliği dahil pek çok madalya kazanarak, kendi yaş grubunda KKTC rekorlarını da altüst ettiğini hatırlatan Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan, "Kazandığı madalyalar ve kırdıkları rekorlarla sezon boyunca göğsümüzü kabartan sevgili öğrencimiz Berkan Cem Aykut, Temmuz ayında Giresun'da yapılan yarışlardan da yeni rekorlar ve madalyalar ile döndü. Öğrencimizi gönülden tebrik ediyor ve bütün olanaklarımızla her zaman yanında olduğumuzu bilmesini istiyorum. Öğrencilerimizin akademik başarılarını en üst seviye çıkaracak bir eğitim modeli uygularken, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda da kendilerini keşfetmeleri için bütün imkanlarımızla destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.