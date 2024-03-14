Yüzyılın Ramazan Geleneği Hırka-i Şerif ziyarete açılıyor

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada her yıl olduğu gibi Ramazan ayının ilk Cuma gününde Hırka-i Şerifin ziyarete açılacağı belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hırka-i Şerif, Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde 15 Mart 2024 Cuma günü saat 10.00'da Fatih, Hırka-i Şerif Camii içerisindeki Hırka-i Şerif Dairesi'nde ziyarete açılıyor. Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde olan 15 Mart 2024 tarihinde ziyaret açılışı yapılacak olan Hırka-i Şerif, Ramazan ayı boyunca hafta içi saat 10:00 – 17:00 arasında, hafta sonu ise 09:00 – 17.30 arasında ziyaretçiler ile buluşacak.

5 Nisan 2024 Kadir Gecesi'nde ise ziyaret, teravih namazı sonrası sabah 03:00'a kadar devam edecek olup, arife günü ikindi namazı sonrasında Hırka-i Şerif ziyareti dua ile sonlanacak. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanetlerden biri olan Hırka-i Şerif, 1851 yılından bu yana Fatih ilçesindeki adına yaptırılan Hırka-ı Şerif Camii'nde muhafaza edilmektedir. Peygamber Efendimizin emaneti Hırka-i Şerif, günümüzde Veysel Karani Hazretleri'nin 58. ve 59'uncu kuşak torunları tarafından, büyük bir itina ve dikkatle korunarak ziyarete açılmaktadır.

Engelli, hasta, yaşlı ve hamile ziyaretçiler, ziyaretlerini sıra beklemeden görevli refakatinde yapabilecek ve engelli asansöründen faydalanabileceklerdir.

Vatandaşlarımızın Hırka-i Şerif'i mümkün olan en rahat şekilde ziyaret edebilmeleri için Hırka-i Şerif Muhafız Ailesi, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fatih Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İl ve ilçe Müftülüğü ve Hırka-i- Şerif Vakfı ile gerekli her türlü güvenlik, sağlık ve trafik tedbiri alınmıştır.

Ramazan ayının 15 'inden sonra şehir dışı ve yurt dışı ziyaretçileri arttığından dolayı, kıymetli İstanbulluların ziyaretlerini daha rahat yapmaları için ilk hafta gelmelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızdan, görevliler tarafından yapılacak yönlendirme ve bilgilendirmelere de riayet etmelerini önemle bekliyoruz" denildi.