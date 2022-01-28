İzmir'de rezalet! "Tık için kızların hayatlarını karartıyorlar!": Görüntüler 'pes' dedirtti

İzmir Konak'ta 14 yaşındaki A.Ç. ve 15 yaşındaki B.D. arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek için Mithatpaşa'da yer alan Karantina Parkı'na gitti. Bu esnada parkta bulunan H.K.(16) ve İ.E.(16) ile kalabalık arkadaş grubu arasında "Neden baktın" meselesi nedeniyle kavga çıktı. İddiaya göre taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü, A.Ç. ve B.D., H.K. ve İ.E.'yi darp etti. Bu esnada A.Ç. ve B.D.'nin yanındaki arkadaşları ise kavgayı ayırmak yerine o anları telefonlarıyla kayda aldı. Yerlerde sürüklenerek darp edilen kızlar, çevredekilerin ayırmasıyla kalabalık grubundan elinden kurtuldu. Yaşananların ardından 1 ay boyunca psikolojik tedavi alan kızlar darp edildikleri görüntülerin internette yayılmasıyla bir kez daha sarsıldı.
FENOMEN OLMAK İÇİN...
Kızı İ.E.'nin durumu anlatmasıyla savcılığa şikayette bulunan baba O.E., peşine düştüğü olayın arkasından bir skandalı gün yüzüne çıkardı. Kızını darp eden A.Ç. ve B.D.'nin, fenomenlik uğruna başka kızlara saldırdığını ve o görüntülerin de internete servis edildiğini ortaya çıkardı.
6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Babanın şikayeti sonrası harekete geçen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturma kapsamında hazırladığı iddianamede şüpheliler A.Ç. ve B.D.'nin mağdur kızlara saldırdıklarının görüntü kayıtlarıyla sabit olduğunu ve tarafların uzlaşamadığını belirterek 2 şüphelinin de 'Basit yaralama' suçundan 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
ŞEKER HASTASIYIM VURMAYIN
Dehşeti yaşayan kızlardan İ.E. "H.K. ile parka gitmiştik. Onlar grupça video çekiyorlardı. Daha sonra neden baktınız diyerek saldırmaya başladılar. İkisi bizi darp ederken arka tarafta da arkadaşları izliyordu. Arkadaşım H.K. "Şeker hastasıyım vurmayın" demesinee rağmen başını yerlere vurdular. Yaşadığımız şiddet bununla da bitmedi. Darp edildiğimiz görüntüler internette elden ele paylaşıldı. Yaşadıklarımız yüzünden 1 ay psikolojik tedavi görmek zorunda kaldık" dedi.
Avukat Abdi Yaşar
BABA TEK TEK ANLATTI
Baba O.E. "Olayı ilk gördüğümde canım çok yandı. Kimsenin vicdanına sığmaz. İki kız arkasında bir sürü arkadaşını almış, iki kızı feci şekilde dövüyor, yetmiyor bir de kayda alıp internette paylaşıyorlar. Şikayette bulunmak için olayın peşinden gittiğimde öğrendim ki kızım bu grubun ilk kurbanı değil. Aynı şekilde başka kızları da darp edip görüntülerini internette paylaşmışlar. Tık için genç kızların hayatlarını karartıyorlar" dedi.
ANNEDEN PİŞKİN AÇIKLAMALAR
Yaşanan olayın ardından darp edilen İ.E. ve H.K.'nın arkadaşıyla sosyal medyada canlı yayına katılan A.Ç.'nin annesi ise kızlarının davranışını "Kızıma küfür ettiler, o yüzden bunlar yaşandı" sözleriyle savunarak, ağza alınmayacak hakaretler savurdu.
ORADA ÖLEBİLİRDİ
Darp edilen genç kızların avukatı Abdi Yaşar "Görüntüleri izlediğimde şok geçirdim. Şeker hastası müvekkilimin kafası yere vuruluyor. Kız orada ölebilirdi. Bu kızlar meşhur olabilmek adına bu şekilde sokaktan geçen kişileri dövüyor ise devletin bu kızları koruma altına alması gerekiyor. Suça sürüklenen bu kızlar yaptıklarının farkında olmayabilir ancak dövdükleri çocuklar ve aileleri travma yaşıyor. Müvekkillerimin ikisi de psikolojik tedavi görüyor.
Çocuklardan birisinin annesi sosyal medya da ağza alınmayacak sözler kullanıyor. Sosyal medya çılgınlığı bu şekilde devam eder ise bir kuşak kaybolur. Bu konu da 1 şubatta yargılama başlıyor, mahkemeden bu çocukların koruma altına alınmasını isteyeceğiz" diye konuştu.
İŞTE O REZALET GÖRÜNTÜLER
İzmir'de rezalet! "Tık için kızların hayatlarını karartıyorlar!": Görüntüler 'pes' dedirtti | Video