İzmir'de rezalet! "Tık için kızların hayatlarını karartıyorlar!": Görüntüler 'pes' dedirtti



Avukat Abdi Yaşar

BABA TEK TEK ANLATTI

Baba O.E. "Olayı ilk gördüğümde canım çok yandı. Kimsenin vicdanına sığmaz. İki kız arkasında bir sürü arkadaşını almış, iki kızı feci şekilde dövüyor, yetmiyor bir de kayda alıp internette paylaşıyorlar. Şikayette bulunmak için olayın peşinden gittiğimde öğrendim ki kızım bu grubun ilk kurbanı değil. Aynı şekilde başka kızları da darp edip görüntülerini internette paylaşmışlar. Tık için genç kızların hayatlarını karartıyorlar" dedi.

ANNEDEN PİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yaşanan olayın ardından darp edilen İ.E. ve H.K.'nın arkadaşıyla sosyal medyada canlı yayına katılan A.Ç.'nin annesi ise kızlarının davranışını "Kızıma küfür ettiler, o yüzden bunlar yaşandı" sözleriyle savunarak, ağza alınmayacak hakaretler savurdu.