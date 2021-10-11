‘Zabıta aracında tecavüz’ iddiası

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi
'ne ait zabıta aracında bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen iki personelin gözaltına alındığı öğrenildi. İddiaya göre, zabıta A.E. ile B.T.. 8 Ekim'de gece vardiyasında resmi zabıta aracıyla bir kadınla buluştu. Araca aldıkları kadını Sultandere
bölgesine götüren iki zabıta, sabaha karşı kadını bırakıp görevlerini diğer vardiya arkadaşlarına teslim etti. Araçtan indikten sonra soluğu polis merkezinde alan kadın ise iki zabıtanın kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan iki zabıta hakkında soruşturma açıldı. Koray TAŞDEMİR
/ SABAH