Zabıta ekipleriyle tartıştı, kendini ateşe verdi! Oğlu ilk kez konuştu: Babama kendini yaktırdılar!

"BABAMA KENDİNİ YAKTIRDILAR"

Süleyman Ekici'nin oğlu Nuri Ekici, "Depo olarak kullandığımız yerin belediyeye ait bir park yeri olduğuna dair tabela yoktu. Babam burayı tapu sahibi mülk sahibinden kiraladı, parasını peşin ödedi. Babam çok sakindir, uzlaşmacıdır. Belediye ekiplerinin bu tavrı babamı en sonunda kendini yaktırdı. Babamın durumu kötü. Hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.

"ŞİKÂYETTE BULUNACAĞIZ"

Yaşanan olayla ilgili şikayette bulunacaklarını dile getiren Nuri Ekici, "Babam belediyeye gidip, girişimlerde bulundu. Belediyeye de 'kirasını ödeyeyim' dedi. Zabıta ekipleri babama gelip, 'bunları kaldır, kaldırmazsan biz kaldırmasını biliriz' demiş. Kış gününde mangal kömürünü kaldıramazdı. Toz olurdu. Sezon sonuna kadar idare edin dedik. Hiçbir şekilde kabul edilmedi. Babamın durumu hakkında gerekli şikayette bulunacağız. Sadece babamın sağlığına kavuşması için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.