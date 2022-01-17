Zabıta ekipleriyle tartıştı, kendini ateşe verdi! Oğlu ilk kez konuştu: Babama kendini yaktırdılar!

Marmaris'te 12 yıldır kömür satışı yapan 63 yaşındaki Süleyman Ekici, Beldibi Mahallesinde, mülk sahibinden kiraladığı bir boş arazide 150 ton civarında kömür çuvallarını depoluyordu.
Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, 4 gün önce Süleyman Ekici'nin depo olarak kullandığı yerin belediyeye ait olduğu bildirdi. Kömür çuvallarını alması konusunda uyarıda bulundu. Ekici, bunun üzerine belediyeyle anlaşmak için girişimlerde bulundu, bir sonuca ulaşamadı.
"KENDİNİ YAKTI"
Zabıtanın bir kez daha uyarması üzerine tartışma yaşandı. Ekici dayanamayarak üzerine benzin döktü. Çakmakla kendiniz ateşe veren Ekici, kısa sürede alev topuna döndü. Çevredekiler, Ekici'nin üzerindeki ateşi söndürdü. Her yeri yanan Ekici, ayakta durmakta zorlanırken derdini anlatmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Ekici, Marmaris Devlet Hastanesine getirildi. Vücuduna ağır derecede yanık olan Ekici, ilk müdahalenin ardından Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi'ne sevk edildi. Ekici'nin entübede olduğu hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili Marmaris Belediyesi'nden bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturmayı sürüyor.
"BABAMA KENDİNİ YAKTIRDILAR"
Süleyman Ekici'nin oğlu Nuri Ekici, "Depo olarak kullandığımız yerin belediyeye ait bir park yeri olduğuna dair tabela yoktu. Babam burayı tapu sahibi mülk sahibinden kiraladı, parasını peşin ödedi. Babam çok sakindir, uzlaşmacıdır. Belediye ekiplerinin bu tavrı babamı en sonunda kendini yaktırdı. Babamın durumu kötü. Hayati tehlikesi devam ediyor" dedi.
"ŞİKÂYETTE BULUNACAĞIZ"
Yaşanan olayla ilgili şikayette bulunacaklarını dile getiren Nuri Ekici, "Babam belediyeye gidip, girişimlerde bulundu. Belediyeye de 'kirasını ödeyeyim' dedi. Zabıta ekipleri babama gelip, 'bunları kaldır, kaldırmazsan biz kaldırmasını biliriz' demiş. Kış gününde mangal kömürünü kaldıramazdı. Toz olurdu. Sezon sonuna kadar idare edin dedik. Hiçbir şekilde kabul edilmedi. Babamın durumu hakkında gerekli şikayette bulunacağız. Sadece babamın sağlığına kavuşması için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.