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Giriş Tarihi: 17.1.2024

Zabıtadan kafelere fiyat denetimi

Zabıtadan kafelere fiyat denetimi
TİCARET Bakanlığı'nın Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, 19 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanmış ve işletmelere 1 Ocak 2024 tarihine kadar geçiş süreci tanınmıştı. Sakarya'nın Serdivan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de söz konusu uygulamaya ilişkin tarife ve fiyat listelerine ilişkin düzenlemeyle ilgili olarak işyerlerinde denetim yaptı. Ekipler, düzenlemeye ilişkin belgelerin lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek, içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması konusunda işletme sahiplerini bir kez daha bilgilendirdi. İHA

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Zabıtadan kafelere fiyat denetimi
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