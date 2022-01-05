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Giriş Tarihi: 6.1.2022

Zabıtayı görünce mucize gerçekleşti

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Zabıtayı görünce mucize gerçekleşti
Gaziantep'te kaldırımda emekleyerek dilencilik yapan ve zabıta ekiplerini görünce yürümeye başlayan kişiye, cezai işlem uygulandı. Kent merkezindeki kaldırımlarda sürünerek dilencilik yapan B.D.'yi takibe alan Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şahsı Hürriyet Mahallesi'nde yakalandı. Karşısında zabıta ekiplerini görünce ayağa kalkmaya başlayan B.D., "Yüksekten atlarım" şeklinde tehdit savurarak ekiplere zorluk çıkardı. İfadesine başvurulan B.D.'nin üzerindeki bir miktar paraya el koyan ekipler, Kabahatler Kanunu'na göre para cezası uyguladı.

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Zabıtayı görünce mucize gerçekleşti
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