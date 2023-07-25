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Giriş Tarihi: 25.7.2023 13:53

Zafer Aktaş’ın babası için Mevlid-i Şerif okutuldu

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın babası Mustafa Aktaş’ın vefatının yedinci gününde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Emir SOMER Emir SOMER
Zafer Aktaş’ın babası için Mevlid-i Şerif okutuldu

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın babası Mustafa Aktaş'ın vefatının yedinci gününde İstanbul Emniyeti'ne bağlı Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü ve Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Emekli Polis Memuru olan ve 91 yaşında vefat eden Mustafa Aktaş için Bakırköy İlçesi'ne bağlı Ataköy Beşinci Kısım Ömer Duruk Camisi'nde öğle namazında düzenlenen Mevlid-i Şerif Programı'na İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ailesi, yakınları ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere Emniyet Teşkilatı'ndan çok sayıda isim katıldı. Mevlid Programı kapsamında lokma döktürüldü ve Gül Suyu ile okunmuş su ikram edildi.

Merhum Mustafa Aktaş'ın cenazesi, İzmir'in Karşıyaka İlçesi'ndeki Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, 10 Aralık 2021 tarihinde vefat eden ve İzmir Karşıyaka'daki Örnekköy Mezarlığı'na defnedilen eşi Sebahat Aktaş'ın yanına defnedilmişti.

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Zafer Aktaş’ın babası için Mevlid-i Şerif okutuldu
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