Zaman aşımına 15 gün kala itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum…

20 yıldır firari olduğu belirlenen Mehmet Açıkkan, cinayetin ardından uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve sokaklarda yaşamaya anlattı. Açıkkan, "Öldürme kastım yoktu, amacım yaralamaktı. Kazım Ç.'nin beni azmettirmesi sonucunda bu olay yaşandı. 20 yıldır sokaklardayım. Uyuşturucu bağımlısı oldum. Hastaneye gelince ve polisi görünce de cinayeti itiraf etmeye karar verdim" açıklaması yaptı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Açıkkan, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elde edilen yeni deliller sonrasında ise savcılık Kazım Ç. ve diğer şüpheliler hakkında inceleme başlattı.