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Giriş Tarihi: 27.6.2023 14:04

Zaman aşımına 15 gün kala itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum…

Antalya'da Selami Canpolat, iş yerinde kurşunlandı. Polisin bir türlü aydınlatamadığı cinayette, zaman aşımına 15 gün kala sıcak bir gelişme yaşandı. Emniyet'e giden Mehmet Açıkkan'ın itirafı şok etkisi yarattı: Öldürme kastım...

DHA
Zaman aşımına 15 gün kala itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum…

Yirmi yıl önce işlenen cinayette, şoke eden bir gelişme yaşandı. Tüyler ürperten olay 9 Temmuz 2003'teki Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki yedemin deposunda yaşandı. Selami Canpolat iş yerinde tabancayla öldürüldü, ancak polis aradan geçen 20 yıla rağmen katili bulamadı. Davanın zaman aşımına 15 gün kala, dosyada şoke eden bir gelişme yaşandı.

Mehmet Açıkkan, polise başvuru yaptı ve korkunç cinayeti işlediğini anlattı. "Olay günü arkadaşım Kazım Ç.'nin Konyaaltı Plajı'nda vurulduğunu duydum. Hastaneye ziyarete gittim. Bu sırada Kazım Ç., birlikte olduğu kişinin kendisini Selami Canpolat ile aldattığını, Canpolat'ın Soğuksu Mahallesi'ndeki yediemin deposunda bulacağını söyledi. Korkutmak için gittiği Soğuksu'da bulunan yediemin deposunda Selami Canpolat'a 4 el ateş ettim" ifadesini kullandı.

20 yıldır firari olduğu belirlenen Mehmet Açıkkan, cinayetin ardından uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve sokaklarda yaşamaya anlattı. Açıkkan, "Öldürme kastım yoktu, amacım yaralamaktı. Kazım Ç.'nin beni azmettirmesi sonucunda bu olay yaşandı. 20 yıldır sokaklardayım. Uyuşturucu bağımlısı oldum. Hastaneye gelince ve polisi görünce de cinayeti itiraf etmeye karar verdim" açıklaması yaptı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Açıkkan, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elde edilen yeni deliller sonrasında ise savcılık Kazım Ç. ve diğer şüpheliler hakkında inceleme başlattı.

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Zaman aşımına 15 gün kala itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum…
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