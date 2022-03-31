Zanlıyı kanlı ayakkabı izi, düşen diş yakalattı

Edirne’de, 4 kişilik aileyi katleden Berk Erdoğan, emniyet güçlerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. Zanlının evinde, kanlı elbiseler, 900 tabanca mermisi ve iki av tüfeği bulundu
Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ne bağlı Elmalı Köyü'nde, Anıl Güner (26) ile babası Mehmet Güner (55), annesi Filiz Güner (47) ve dedesi Mehmet Güner'in (76) evdeki altınlar için hunharca katledildiği vahşetin detayları ortaya çıktı. Olay yerini titizlikle inceleyen jandarma, kan gölüne dönen evde ve bahçede, 42 numara ayakkabı izi tespit etti. Ayrıca evde, boğuşma sırasında düştüğü tahmin edilen bir takma diş bulan jandarma, köydeki ve ailenin yakın çevresindeki olası şüphelileri araştırmaya başladı.
TELEFONU SİNYAL VERDİ
Daha önce köyde oturan, aralarında çıkan tartışma sonucu babası tarafından bacağından vurulunca Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine taşınan "Sarı" lakaplı Berk Erdoğan'ın (25) üzerinde yoğunlaşan jandarma, şüphelinin zaman zaman köye gidip geldiğini belirledi. Hırsızlık ve uyuşturucu kullanmaktan suç kayıtlarının olduğu belirlenen Erdoğan'ın, 1 yıl önce çalıştığı tesisten de hırsızlık yaptığı için kovulduğu ortaya çıktı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, baz istasyonu kayıtlarını inceleyince, Berk Erdoğan'ın olay günü motosikletle köye geldiğini tespit etti.
AYAKKABIDA CAM KIRIKLARI
Aynı motosikletle Hayrabolu İlçesi'nde seyir halindeyken yakalanan Erdoğan'ın ellerinde ve yüzünde derin kesikler bulunduğu görüldü. Kaza yaptığı için yaralandığını ve uzun süredir köye gitmediğini öne süren Erdoğan'ın Çorlu'daki evinde yapılan aramada, yatak odasındaki bir poşette kanlı elbiseler ile 900 tabanca mermisi ve iki av tüfeği ele geçirildi. Berk Erdoğan'ın ayakkabı izlerini, evde bulunan kanlı ayak iziyle karşılaştıran jandarma, aynı olduğunu gördü. Ayakkabılarının altında cam kırıkları olduğu da tespit edilen Berk Erdoğan'ın, olay yerinde takma dişinin de düştüğü belirlendi.