"Zebani Efe"ye zorla şehadet getirten şüpheli İzmir’de gözaltına alındı

Son günlerde yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olan Efe Beycan videolarında zebani olduğunu ve yaşının 465 olduğunu iddia etmişti. Manisa'da yaşadığı öğrenilen 18 yaşındaki Efe Beycan, 6 Haziran 2024'te Türkiye'nin yüzde 15'inin satanist olacağını da iddialarına eklemişti. Efe'nin sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündem olmasının ardından bir grup genç, yolunu keserek zorla video çekmek istedi. Kelime-i Şehadet getirmesi istenen Efe önce "Sözleşmem var" diyerek bu talebi reddetmesine rağmen karşı tarafın ısrarlı davranışları üzerine kendisinden istenileni gerçekleştirdi ve o anlar kameraya kaydedildi. Bu görüntüler sosyal medyada tepki çekerken yapılanlar başka kullanıcılar tarafından "zorbalık" olarak tanımlandı ve İslam hoşgörüsüne uygun olmadığı yorumu yapıldı.
SAVCI AYHAN YILMAZ TALİMAT VERDİ
İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın talimatıyla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Efe Beycan'a zorla Kelime-i Şehadet getirten ve bu anların videosunu Tiktok hesabından paylaşan şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelinin İzmir'de yaşayan 19 yaşındaki Zekeriya Alp olduğu belirlendi. Zekeriya Alp ekipler tarafından gözaltına alındı.
ZEBANİ EFE (EFE BEYCAN) KİMDİR?
"Zebani Efe" ismiyle tanınan fenomenin asıl ismi Efe Beycan'dır. Sosyal medyada saçları ve gündem olmak için yaptığı açıklamalarla tanınan "Zebani Efe", kendisini "Cehennem bekçisi" olarak tanımlıyor. 18 yaşındaki Efe, yaşının 456 olduğunu söylüyor. Gökhan Çınar'ın Katarsis programına katılan Efe Beycan, anne ve babasının boşanması ardından zor bir dönem geçirdiğini aktarmıştı.