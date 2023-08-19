"Zebani Efe"ye zorla şehadet getirten şüpheli İzmir’de gözaltına alındı

Son günlerde yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem olan Efe Beycan videolarında zebani olduğunu ve yaşının 465 olduğunu iddia etmişti. Manisa'da yaşadığı öğrenilen 18 yaşındaki Efe Beycan, 6 Haziran 2024'te Türkiye'nin yüzde 15'inin satanist olacağını da iddialarına eklemişti. Efe'nin sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündem olmasının ardından bir grup genç, yolunu keserek zorla video çekmek istedi. Kelime-i Şehadet getirmesi istenen Efe önce "Sözleşmem var" diyerek bu talebi reddetmesine rağmen karşı tarafın ısrarlı davranışları üzerine kendisinden istenileni gerçekleştirdi ve o anlar kameraya kaydedildi. Bu görüntüler sosyal medyada tepki çekerken yapılanlar başka kullanıcılar tarafından "zorbalık" olarak tanımlandı ve İslam hoşgörüsüne uygun olmadığı yorumu yapıldı.