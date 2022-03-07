Haberler Yaşam Haberleri Zehir çetesine suçüstü! Paket paket uyuşturucuyla böyle yakalandılar...
Giriş Tarihi: 7.3.2022 14:00

Zehir çetesine suçüstü! Paket paket uyuşturucuyla böyle yakalandılar...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Zehir çetesine suçüstü! Paket paket uyuşturucuyla böyle yakalandılar...

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; beş kişilik bir uyuşturucu çetesini çökertti. 241 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin paketler halinde bulunduğu anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Polisi; Kağıthane İlçesi'ne bağlı olan Hamidiye Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Yabancı uyruklu D.G., K.A., O.Y., C.H. ve D.Y. isimli beş uyuşturucu madde satıcısı; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri tarafından söz konusu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 227,14 gram Eroin maddesi, 13,91 gram Metamfetamin maddesi, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, beş mermi, çok sayıda kilitli şeffaf poşet ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dokuz bin 355 lira nakit para ele geçirildi. Beş çete üyesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.

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Zehir çetesine suçüstü! Paket paket uyuşturucuyla böyle yakalandılar...
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