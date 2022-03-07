Zehir çetesine suçüstü! Paket paket uyuşturucuyla böyle yakalandılar...

İstanbul Polisi; Kağıthane İlçesi'ne bağlı olan Hamidiye Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Yabancı uyruklu D.G., K.A., O.Y., C.H. ve D.Y. isimli beş uyuşturucu madde satıcısı; Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Polisleri tarafından söz konusu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda; 227,14 gram Eroin maddesi, 13,91 gram Metamfetamin maddesi, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, beş mermi, çok sayıda kilitli şeffaf poşet ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dokuz bin 355 lira nakit para ele geçirildi. Beş çete üyesi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi.