Zehir serasına baskın… Uyuşturucu ve düzeneklerle yakaladılar

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kağıthane İlçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde uyuşturucu madde yetiştirilen ve ticareti yapılan bir adrese operasyon düzenledi. Ö.Ş. (38) isimli uyuşturucu madde satıcısı gözaltına alındı. Uyuşturucu serasına dönüştürülen adreste yapılan detaylı aramalarda 47 kök Marihuana, 630 gram Marihuana, bin 160 lira nakit para, iki cep telefonu, bir havalandırma sistemi, filtre, üç metre havalandırma borusu, iki vantilatör, bir ısı nem ölçer, sıvı kimyasal maddeler, oksijenli su, üç damıtıcı, dört metre kare büyüklüğünde çadır, 18 çadır teli, bir sera ısı ayarlayıcı, dört litre sıvı gübre ve bir budama makası ele geçirildi.