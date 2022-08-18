Zehir serasında suçüstü! Özel düzeneklerle yakalandılar…

İstanbul Polisi; Tuzla İlçesi'ne bağlı olan Yayla Mahallesi'nde uyuşturucu madde yetiştirilen ve adeta uyuşturucu serasına dönüştürülen bir adrese baskın yaptı. U.İ. (21) ve S.O. (24) isimli iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Hint Keneviri yetiştirilmek üzere özel ışıklandırma, ısıtma, havalandırma ve filtreleme sistemleri kurulmuş ve uyuşturucu serasına dönüştürülmüş olan adreste yapılan aramalarda 16 kök Hint Keneviri ve Hint Kenevirleri'nin bakımı için kullanılan sıvı gübre, parçalar halinde paketlenmiş ve satışa hazır 42,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adreste ayrıca Hint Kenevirleri'nin yetiştirilmesi için kurulmuş iki klima, dört LED aydınlatma ve üç havalandırma vantilatörü de bulundu. İki uyuşturucu madde satıcısı da adliyeye sevk edildi.