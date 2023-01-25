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Giriş Tarihi: 25.1.2023 20:05 Son Güncelleme: 25.1.2023 20:22

Zehir tacirinden akıllara durgunluk veren hareket: Karşısında polisleri görünce...

Ankara’da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Uyuşturucu taciri karşısında Narkotik ekiplerini görünce elinde tuttuğu uyuşturucu maddesini yakalatmamak için yuttu. Ekipler tarafından hastaneye götürülen C.D. sağlık ekiplerine direnerek uyuşturucunun mideden çıkarılmasını engelledi. Doktorların gözetiminde 3 gün yoğun bakımda tedavi edilen uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Zehir tacirinden akıllara durgunluk veren hareket: Karşısında polisleri görünce...

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde yapılan çalışmada; Gültepe mahallesinde ikamet eden C.D. isimli kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

EKİPLERİ GÖRÜNCE UYUŞTURUCU YUTTU

Narkotik ekipleri, evinde arama yaptığı sırada C.D. elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeyi yuttu. Bunun üzerine ekipler, hayati tehlike oluşturabileceği değerlendirilerek C.D.'yi gerekli tıbbi müdahaleler için hastaneye götürdü.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNE DİRENDİ

Uyuşturucu taciri, endoskopi ile yapılacak tıbbi müdahalelere karşı sağlık görevlilerine direnmesi üzerine doktorlarca yoğun bakıma alındı. 3 gün yoğun bakımda tedavi edilen zanlı taburcu edildi. Taburcu işlemleri sonrası zanlı "Uyuşturucu- Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan C.D. gözaltına alındı.

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Zehir tacirinden akıllara durgunluk veren hareket: Karşısında polisleri görünce...
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