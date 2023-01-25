Zehir tacirinden akıllara durgunluk veren hareket: Karşısında polisleri görünce...

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesinde yapılan çalışmada; Gültepe mahallesinde ikamet eden C.D. isimli kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

EKİPLERİ GÖRÜNCE UYUŞTURUCU YUTTU



Narkotik ekipleri, evinde arama yaptığı sırada C.D. elinde bulundurduğu uyuşturucu maddeyi yuttu. Bunun üzerine ekipler, hayati tehlike oluşturabileceği değerlendirilerek C.D.'yi gerekli tıbbi müdahaleler için hastaneye götürdü.