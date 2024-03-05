Zehir tacirlerine darbe

Uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-4' operasyonunda 27 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından İstanbul, Antalya, Diyarbakır, Çankırı, Kütahya, Uşak, Manisa, Mersin, Tekirdağ, Bingöl ve Kocaeli olmak üzere 11 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 ton 180 kilogram uyuşturucu madde ile 23 bin 457 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.