Zehir tacirlerine geçit yok! 4 operasyonda 17 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, almış olduğu duyum ve yapmış oldukları istihbarı çalışmalar sonucu, 1 günde 4 farklı operasyona imza attı. Toplamda 17 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonlarda, 328 gram sentetik kannabinoid, 56,50 gram esrar maddesi,10.08 gram eroin maddesi,16 kök kenevir, 4 sentetik hap, 2 gram metamfetamin maddesi,1 hassas terazi, 5 fişek ve uyuşturucu fişeklerinde kullanılan maddeler ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" yaptığı değerlendirilerek adli merciilere sevk edilen 6 kişiden M.Ş adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.A., R.K., l.Ö., A.B ve M.E. isimli 5 şüpheli tutuklandı.