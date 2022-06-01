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Giriş Tarihi: 1.6.2022 09:17 Son Güncelleme: 1.6.2022 09:22

Zehir tacirlerine geçit yok! 4 operasyonda 17 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
Zehir tacirlerine geçit yok! 4 operasyonda 17 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, gerçekleştirmiş olduğu 4 farklı operasyonda 17 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda değişik miktarlarda uyuşturucu maddelere ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, almış olduğu duyum ve yapmış oldukları istihbarı çalışmalar sonucu, 1 günde 4 farklı operasyona imza attı. Toplamda 17 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonlarda, 328 gram sentetik kannabinoid, 56,50 gram esrar maddesi,10.08 gram eroin maddesi,16 kök kenevir, 4 sentetik hap, 2 gram metamfetamin maddesi,1 hassas terazi, 5 fişek ve uyuşturucu fişeklerinde kullanılan maddeler ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişi haklarında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" yaptığı değerlendirilerek adli merciilere sevk edilen 6 kişiden M.Ş adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.A., R.K., l.Ö., A.B ve M.E. isimli 5 şüpheli tutuklandı.

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Zehir tacirlerine geçit yok! 4 operasyonda 17 gözaltı
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