Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Kağıthane İlçesi'ne bağlı Gültepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. M.E., T.O. ve T.K. isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine suçüstü | Video

Adreste bir ruhsatsız tabanca, 204 gram Kokain maddesi, 110 gram Marihuana maddesi, bir miktar uyuşturucu hap, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 140 bin 420 lira ve 200 dolar ele geçirildi. Çok sayıda suç kayıtları bulunan ve "Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen üç suç ortağından 2'si tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.