Zehir yuvası kıraathanede Bonzailerle suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Barbaros Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir kıraathaneye operasyon düzenledi.
Söz konusu iş yerinin bahçe kısmında duvar arasına sıkıştırılmış siyah bir poşet içerisinde 387.9 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi.
"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan K.K. isimli uyuşturucu madde satıcısı adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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