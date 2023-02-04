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Giriş Tarihi: 4.2.2023 15:19 Son Güncelleme: 4.2.2023 15:31

Zehir yuvası kıraathanede Bonzailerle suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kıraathanede uyuşturucu madde satışı yapan bir uyuşturucu satıcısını daha suçüstü yakaladı. 387.9 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Zehir yuvası kıraathanede Bonzailerle suçüstü yakaladılar

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Barbaros Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir kıraathaneye operasyon düzenledi.

Söz konusu iş yerinin bahçe kısmında duvar arasına sıkıştırılmış siyah bir poşet içerisinde 387.9 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ele geçirildi.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan K.K. isimli uyuşturucu madde satıcısı adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zehir yuvası kıraathanede Bonzailerle suçüstü yakaladılar | Video

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Zehir yuvası kıraathanede Bonzailerle suçüstü yakaladılar
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