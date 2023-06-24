Zehra Teyze’den Afrika’ya Türkiye’nin hayırsever eli

2008 yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurulan "Safranbolu Yağmur Derneği" ile Afrika'daki mazlum kardeşlerimize dost eli uzatan dernek başkanı Zehra Söylemez, "Mazlum coğrafyalardaki mağduriyeti yerinde bizzat görüp yaşamış biri olarak insanlık gereği duyarsız kalmak istemedim. Dünya'nın neresinde mazlum bir Müslüman kardeşimiz varsa onun yarasına çare olmak için çalışıyoruz." dedi.

6 YILDIR KURBANLARIMIZ AFRİKA İÇİN

2017 yılından itibaren özellikle zor şartlar altında mülteci kamplarında yaşam savaşı veren Afrikalı Müslüman kardeşlerimize dernek olarak Türk insanının dost elini uzattıklarını belirten Söylemez, "Mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veren mazlum kardeşlerimizin Türk halkı olarak yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bazı Afrika ülkelerinde maalesef imkansızlıklar nedeniyle Müslüman kardeşlerimiz çaresiz. Açlığın ve susuzluğun en çok yaşandığı bölgelerdeki kardeşlerimize yardım elini uzatmaya çalışıyoruz. Yılda bir kez de olsa onlara et yeme imkanı sunmaya çalışıyorum. Kurban kesmek isteyen hayırseverlerimiz, bize sosyal medya, cep telefonu veya Safranbolu Emek mahallesi Emek Camisinin altında bulunan dernek binamıza gelerek tüm izinleri alınmış ve Karabük Valiliği onaylı makbuz karşılığı parayı yatırıyorlar. Bizlerde onları arayıp vekalet alıyoruz. Daha sonra Afrika da belirlediğimiz bölgede kurbanlarını İslami kurallara uygun kesilip, etleri Afrikalı kardeşlerimize dağıtıyoruz. Hayırseverlerimizin gönülleri rahat olmaları için kurbanları kesilirken cep telefonumuz ile video çekip, kendilerine atıyoruz. Böylece yaptığı hayrın yerine ulaşma mutluluğunu da yaşamış oluyorlar. Bilindiği gibi bayramlar insanlık adına yaklaşmak, kaynaşmak ve yardımlaşmanın yaşandığı en güzel günler. 2022 yılında 1041 hisse bağış oldu. Bu hayırsever bağışlarımız sayesinde binlerce kardeşimiz et yediler, mutlu oldular." diye konuştu.

YOLUMUZU GÖZETLİYORLAR

Afrikalı kardeşlerimiz her Kurban Bayramında yollarını gözetlediklerini belirten Söylemez" bir çok hayırsever derneklerimiz bu tür kampanyalar düzenliyor. Hepsinden Allah Razı Olsun. Afrikalı kardeşlerimiz Kurban Bayramı yaklaştıkça Türklerin yolunu gözetliyorlar. Kurban eti verirken, o kardeşlerimizin gözlerindeki mutluluklarını gördüğümüz zaman yaptığımız hayrın ne kadar makbul olduğunu anlıyoruz"

BU YIL UGANDA İÇİN KURBAN BAĞIŞI

Her sene değişik bir Afrika ülkesindeki mazlum Müslüman kardeşlerimizin yanında olmaya çalıştıklarını belirten Söylemez" Rabbim izin verdiği sürece Afrika'daki kardeşlerimize dost ve hayır eli uzatmaya devam edeceğiz. Bu sene Uganda ülkesinde bağışlanan kurbanları kesip buradaki kardeşlerimize dağıtacağız."

Sadece Afrika'daki mazlumlara et dağıtımı yapmadıklarını belirten dernek başkanı Zehra Söylemez" Bazı Afrika ülkelerinde maalesef imkansızlıklar nedeniyle Müslüman kardeşlerimiz çaresiz. Açlığın ve susuzluğun en çok yaşandığı bölgelerdeki kardeşlerimize yardım elini uzatmaya çalışıyoruz. Bu güne kadar çeşitli Afrika ülkelerinde 400 su kuyusu açtık. Türkiye'nin birlik ve beraberliği, bölünmez bütünlüğü için canlarını veren şehitlerimizin ve bağışçılarımızın isimlerini veriyoruz. Bu güne kadar Kenya, Çad, Etiyopya, Tanzanya, Burundi, Uganda, Kamerun, Bangladeş ülkelerinde su kuyuları, çeşmeler, mescitler, yetimhane açtık. Hep bu hayırları hayırsever Türk Milletinin yardımları ile yaptık"

DERNEK OLARAK HAYIRLARA VESİLE OLUYORUZ

Dernek başkanı Söylemez hayırlara vesile olduklarını belirterek"Bu bir hayır işi bizler onlar adına vesile oluyoruz. Hayırseverlerimiz 27 Haziran'a kadar kurban bedeli olarak 1800 TL yatırabilecekler. Detaylı bilgiye watsap uzerinden 0551 981 00 25 Telefondan alabilirler"

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