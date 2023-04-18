Zekatı Kimler Verir? Zekat Kimlere Farzdır, Şartları Neler ve Hangi Durumlarda Verilir?

Zekat kimlere düşer ya da zekatı kimler verir, bakacak olduğumuzda belli bir miktarda malı olan kişilerin verdiğini görürüz. Kişinin sahip olduğu malların Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine verilmesi öngörülen zekat, belirli şartlar verilir. Bu nedenle zekat şartları neler bakacak olduğumuzda ilk şart olarak belli bir miktar mala sahip olmaktadır. Bu şart bizlere kimler zekat verir, sorusunun cevabına ulaştırırken daha ayrıntılı bakmamız için de olanak sağlar.

Zekât Nedir?

Zekât, dini anlamda zenginlik ölçüsü ve kabul edilen miktarda mala sahip olan insanların Allah rızası için ihtiyaç sahibi kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekatın sözlükte anlamı ise "artma, arıtma; övgü ve bereket" anlamlarına gelmektedir. Yine zekât sözcüğü, terim olarak Kur'an'da belirtilen sınıflara sarf edilmek üzere dinen zengin sayılan Müslümanların malından alınan belli payı ifade etmektedir. Örfte de bu payın maldan çıkarılması işlemine zekât denilir. Sadaka kelimesi de terim olarak zekâtla eş anlamlıdır.

Burada önemli olarak zekâtın farz olması için şartlar: malların yeter sayıya ulaşması yanında artıcı olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır. Burada önemli olan zekâtla yükümlü olmak için esas alınan zenginlik ölçüsüdür.

Zekâtı Kimler Verir ve Zekât Kimlere Farzdır?

İslamiyete göre bir kişi yeterli ölçüde mala sahip olduğunda mallarının zekatini vermkele yükümlüdür. Hem şeri hem örfi hukukta yer alan zekat, aslında ihitiyaç sahibi insanlara yardım etme için oluşturulmuş bir gelenek ve ibadettir.

Ancak herkes zekat veremez. Zekatın da belli başlı şartları bulunmaktadır. Bu nedenle bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin Müslüman olması, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması, nisap miktarı mala sahip olması( yeterli miktarda mala sahip olması) gerekmektedir. Bunların yanında zekâtin geçerli olmasının şartlarına gelince, öncelikle burada "niyet" şarttır. Zekât bir ibadet olduğu için niyetsiz olarak yerine Ayrıca fakire verilmesi ve teslimi demek olan "temlik" de şarttır.