Zerdeçallı Fener Balığı Tava tarifi: Zerdeçallı Fener Balığı Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Zerdeçallı Fener Balığı Tava tarifi, şef Ahmet Dede tarafından MasterChef 2021 son bölümde hazırlanmasının ardından merak edilerek "Zerdeçallı Fener Balığı Tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorular aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.

ZERDEÇALLI FENER BALIĞI TAVA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

2 kg fener balığı

100 gr tereyağı misolu

1 diş sarımsak

2 adet kaffir lime yaprağı

5 gr limon suyu

ZERDEÇALLI FENER BALIĞI TAVA YAPILIŞI

1.adet tüm fener balığı 2. 2.5 kg ağırlığında. 4 kg fener balığının 2 adet yanağı. Fener balığı şefin anlattığı şekilde prep yapılır. Tabağa başlanırken önce ayçicek yağında teflon tavada altın sarısı olana kadar kızartılır. Daha sonra altı kısılıp sarımsak ve miso tereyağı ile banyo yaptırılır. Son bir dakikada lime yaprağı ve son 5 saniyede limon suyu eklenir ve balık tavadan dinlenmeye başka bir konteynere alınır. 60 derece fırında dinlenmeye alınır 10 dk tavadaki tereyağı da üstüne dökülür.

KAYNAK: acunn.com