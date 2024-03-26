Zergan deresinde bir gence ait ceset bulundu

İlçeye bağlı merkez Koçhisar ile Mezopotamya mahalleri arasında bulunan tarihi Dunaysır köprüsün altından geçen Zergan deresinde 20-22 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda dere içinde kıyafetleri üzerinde bir vaziyette bulunan gence ait ceset görevliler tarafından alınarak ambulans ile Kızıltepe devlet hastanesi morguna kaldırılırken, Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde inceleme de bulunuldu.