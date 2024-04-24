Zeynep bebek iyileşti, 23 Nisan’ı parkta kutladı

Bursa'da babasının karaciğeri ile yeniden yaşama tutunan 2 yaşındaki Zeynep bebek, sağlığına kavuştuktan sonra ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda babası Ahmet Çelik (47) ile gittiği oyun parkında gönlünce eğlendi. Bursa'da yaşayan, 17 yıl önce evlenen ve 16 yaşında Uğur isimli çocukları olan Emine (43) ve Ahmet Çelik çiftinin daha sonra dünyaya gelen 3 çocuğu, 'sarılık' teşhisi ile henüz 1 aylıkken yaşamlarını yitirdi. Çelik ailesinin 2 yıl önce 'Zeynep' adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Zeynep'e, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde 'karaciğer yetmezliği' tanısı kondu. Düzenli kontrolleri de yapılan bebeğin, yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi için karaciğer nakli olması gerektiğine karar verildi.Testler sonucu Ahmet Çelik'in kan ve doku değerleri tutunca babadan, kızına nakil kararı alındı. Zeynep bebek, kilosu uygun hale gelince 12 Şubat'ta, Prof. Dr. Ekrem Kaya başkanlığında 30 kişilik ekiple ameliyata alındı. 6 saat süren operasyonda babanın karaciğerinden alınan parça, kızına nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından Zeynep Çelik bebek de babası sayesinde yaşama tutundu. Sağlığına kavuşan Zeynep bebek, babasının karaciğeri ile ilk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı karşıladı. Babası ile birlikte oyun parkına gidip, salıncakta sallanan, kaydıraktan kayan Zeynep bebek, ağabeyi ile birlikte de tahteravalliye binip, gönlünce eğlendi.