Zeynep’in ölümünü Adli Tıp çözecek

İstanbul Çekmeköy'de iki çocuk annesi Zeynep Özgelen (36) evinde 24 Ekim gecesi boğularak öldü. Ölümü şüpheli bulan polis, "Karım boğuluyor, yetişin" diyerek ambulans çağıran kocası Muhammed Özgelen'i gözaltına aldı. Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen Özgelen, suçlamaları reddederek ekiplerin kendisine eşinin mide kanaması geçirdiğini söylediğini ileri sürüp "9 yıldır evliyiz. 7 yıl önce eşim boşanma davası açmıştı ama barışınca geri çekti. 5 yıldır çocuklarımızla Erzurum'da yaşıyordu. Bu yaz birlikte yaşamayı teklif etmem üzerine Çekmeköy'e taşındık. Onu ben öldürmedim" dedi. İstanbul Anadolu Sulh Mahkemesi, suçlu olduğuna dair kuvvetli suç şüphesinin varlığından dolayı Özgelen'in tutuklanmasına karar verdi. Zeynep Özgelen'in nasıl öldüğü Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı otopsinin ardından netlik kazanacak. Ablasının cinayete kurban gittiğini iddia eden kardeşi F.Y. ise eniştesinin ablasını defalarca darp ettiğini, bu nedenle kaçıp memleketi Erzurum'a gittiğini belirtti.