Haberler Yaşam Haberleri Zeynep’in resmi yürekleri ısıttı
Giriş Tarihi: 27.3.2023

Zeynep’in resmi yürekleri ısıttı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Zeynep’in resmi yürekleri ısıttı
Ankara Altındağ Belediyesi'nde çalışan Sefa Yoncalık (37), deprem bölgesinde göreve giderken, 6.5 yaşındaki kızı Zeynep Eylül'ün kendisine yaptığı resmi de yanında götürdü. O resimden güç alan Yoncalık, "Kızım 'Kahramanmaraş'a kahramanlar gider, ben bir resim yapayım yanında götürüp, camına assın' demiş." dedi.



Üzerinde 'Kahraman ve arkadaşları' yazan resmi kullandığı kamyonun önüne asan Yoncalık, "Kızım resmi bana verirken çok duygulandı. Buraya gelip, o küçük çocukları da görünce gözyaşlarımı tutamadım. Zeynep'in Küçük ama kocaman bir yüreği var. Resmi kamyona yapıştırıp öyle çalıştım. Yolda görenler durdurup hikayesini sordular" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Karamollaoğlu'ndan CHP'yi kızdıracak LGBT çıkışı: Nereden çıkardın bu saçmalığı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Fatih Erbakan: Ülkemizin CHP zihniyetine teslim olmasına vesile olmak istemedik
İsrail'de Savunma Bakanı Gallant'ın görevden alınması ülkeyi karıştırdı: Halk sokaklara döküldü
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İstanbul'da depremzedelerle buluştu: 1 yıl içinde 650 bin konut inşa edeceğiz
SON DAKİKA | Bahçeli'den zehir zemberek sözler! "Kılıçdaroğlu paravan adaydır"
Son dakika: ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 100 bin imzaya ulaştı
Son dakika: Hatay Samandağ'da korkutan deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
Zeynep’in resmi yürekleri ısıttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA