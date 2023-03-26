Zeynep’in resmi yürekleri ısıttı

Ankara Altındağ Belediyesi'nde çalışan Sefa Yoncalık (37), deprem bölgesinde göreve giderken, 6.5 yaşındaki kızı Zeynep Eylül'ün kendisine yaptığı resmi de yanında götürdü. O resimden güç alan Yoncalık, "Kızım 'Kahramanmaraş'a kahramanlar gider, ben bir resim yapayım yanında götürüp, camına assın' demiş." dedi.Üzerinde 'Kahraman ve arkadaşları' yazan resmi kullandığı kamyonun önüne asan Yoncalık, "Kızım resmi bana verirken çok duygulandı. Buraya gelip, o küçük çocukları da görünce gözyaşlarımı tutamadım. Zeynep'in Küçük ama kocaman bir yüreği var. Resmi kamyona yapıştırıp öyle çalıştım. Yolda görenler durdurup hikayesini sordular" dedi.