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Giriş Tarihi: 18.3.2022 19:35 Son Güncelleme: 18.3.2022 19:48

Zeytinburnu kahraman şehitlerini unutmadı

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Zeytinburnu kahraman şehitlerini unutmadı

Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle çeşitli etkinliklere imza atan İstanbul Zeytinburnu Belediyesi, ilçedeki şehit aileleri için de yemekli bir anma programı düzenledi.

Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı münasebetiyle çeşitli etkinlikler ve anma törenleri düzenleyen Zeytinburnu Belediyesi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde çok özel bir etkinliğe imza attı. Deneyimli haberci Pelin Çift moderatörlüğünde gerçekleşen "18 Mart Çanakkale Zaferi" Anma Programı'na çok sayıda davetli katıldı. Program konuğu Prof. Dr. Tufan Gündüz Çanakkale Zaferi çerçevesinde 1. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti ve Milli Mücadele yıllarının bilinmeyen detaylarını anlattı.
İlçe protokolü tarafından günün anısına kaymakamlık binası önüne çelenk sunulurken, ilçede yaşayan şehit aileleri için yemekli bir anma programı düzenlendi. Başkan Ömer Arısoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen programa çok sayıda şehit ailesi katıldı.

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Zeytinburnu kahraman şehitlerini unutmadı
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