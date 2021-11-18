Zeytinburnu’na 7 bin kitaplık kıraathane

MERKEZEFENDİ, Seyitnizam, Zeytinburnu ve ZKSM (Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi) Millet kıraathanelerine bir yenisini ekleyen Zeytinburnu Belediyesi, ilçeye inşa edilen 'Dev Buz Pisti' içerisinde yer alan Veliefendi Millet Kıraathanesi'ni de vatandaşların hizmetine sundu. 09.00 - 24.00 saatleri arasında hizmet veren kıraathane, 7 bin kitaplık kapasitesiyle dikkat çekiyor. 445 metrekarelik alana sahip kıraathanede 68 çalışma masası bulunuyor. Ücretsiz çay, kahve ve çorba ikramı hizmetleri de yer alıyor.