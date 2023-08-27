Zeytinburnu’nda aile kavgası! Eşini dövdü oğlunu yaraladı

Olay, saat 19.00 sıralarında Telsiz Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3. katında bulunan dairede meydana geldi. Yılmaz K., eşi Emine K., ile evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Yılmaz K., eşini darbetmeye başladı. O sırada annesinin darbedilmesine kayıtsız kalamayan Durmaz K., babasına müdahale etmeye çalıştı.







Sinirlenen baba eşini darbettiği sırada eline aldığı tabancayla oğlunun bacağına ateş etti. Silah ve kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burnu kırılan anne Emine K. ve bacağından yaralanan oğlu Durmaz K. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.







Baba Yılmaz K. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Anne Emine K. ile oğlu Durmaz K.'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.





"BAĞRIŞMA VE SİLAH SESİ DUYDUK SONRA POLİS GELDİ"

Ailenin komşularından Ayşe Çelik, "Evde oturuyorduk, bağrışma ve silah sesi duyduk. Kısa bir süre sonra polis geldi, müdahale ettiler. Genç bir delikanlı vardı bacağından yaralanmış, sanırım babası vurmuş. Çocuğu sağlık ekipleri götürdü, polis de babasını götürdü" dedi.