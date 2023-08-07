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Giriş Tarihi: 7.8.2023 10:16

Zeytinburnu'nda kuzenlere akraba saldırısı: 1 ölü 1 yaralı

Zeytinburnu'nda işlettikleri telefoncu dükkanı önünde oturan iki kuzen Bilal Aslan ve Derviş Aslan, akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, Bilal Aslan hayatını kaybetti. Derviş Aslan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Silahlı saldırıya aile büyüklerinin karar verdiği iddia edildi.

DHA
Zeytinburnu’nda kuzenlere akraba saldırısı: 1 ölü 1 yaralı

Olay, dün gece saatlerinde Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzen oldukları öğrenilen Bilal Aslan ve Derviş Aslan, işlettikleri telefoncu dükkanı önünde sohbet ettikleri sırada aralarında husumet bulunan 8 kişilik akraba grubunun silahlı saldırısına uğradı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Saldırı sırasında iki kuzen ve ailesiyle birlikte yoldan geçmekte olan 8 yaşındaki A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Bilal Aslan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8 yaşındaki A.K. tedavisinin ardından taburcu edilirken, Derviş Aslan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının aile büyükleri tarafından alınan kararla yapıldığı iddia edildi.

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Zeytinburnu'nda kuzenlere akraba saldırısı: 1 ölü 1 yaralı
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