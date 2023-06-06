Zeytinburnu’nda teknoloji mağazası alev alev yandı

Yangını gören Gafur Akyüz yaşananları, "Güvenlik arkadaşlarla otomasyonda oturuyorduk. Bu arada sitede üst yönetimdeyim. İlk alarmın öttüğünü duyduk. Önce hırsız sandık. Güvenliğe haber verdik. Onlar koşturdu. Hırsız olmadığını anladıklarında dumanlar çıkmaya başladı. Zaten itfaiyeci arkadaşlar da gerçekten çok çabuk geldi. Zamanında müdahale ettiler. Büyük ihtimalle şuradaki klimalardan yangın çıktığını tahmin ediyoruz. Bayağı kötüydü. Karşı mahallelerden bile dumanlar görülüyordu. Şimdi burayı söndürdüler. Yıllardır ikinci seferdir böyle bir yangın oluyor burada. Ama en büyüğü buydu. Bu yangın etkili oldu ve patlama sesleri duyuldu. Camlar patladı içeride. Büyük ihtimalle olan camlara oldu. İtfaiye gerçekten çok zamanında geldi. Hakkını vermek lazım. Çok çabuk geldiler. Bayağı araç da geldi. Şu anlık bir sıkıntı yok." dedi.