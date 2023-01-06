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Giriş Tarihi: 6.1.2023 21:25 Son Güncelleme: 6.1.2023 22:09

Zeytinburnu'nda tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı

T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattınının Seyitnizam durağı yakınlarında tramvayın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

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Zeytinburnu’nda tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı

Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi'nde tramvay ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu araç sürücüsü bulunduğu otomobilde sıkıştı.

Zeytinburnu'nda tramvay ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | VİDEO

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak hastanaye kaldırıldı.

SEFERLER DURDURULDU

Kaza nenediyle, Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde tramvayın, dönüşün yasak olduğu yerden dönmeye çalışan otomobile çarpma anı yer alıyor.

Zeytinburnu'nda tramvay ve otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

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Zeytinburnu'nda tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı
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