Zeytinburnu’nda tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı

Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi'nde tramvay ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu araç sürücüsü bulunduğu otomobilde sıkıştı.
Zeytinburnu'nda tramvay ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | VİDEO
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak hastanaye kaldırıldı.
SEFERLER DURDURULDU
Kaza nenediyle, Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.
KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde tramvayın, dönüşün yasak olduğu yerden dönmeye çalışan otomobile çarpma anı yer alıyor.
Zeytinburnu'nda tramvay ve otomobilin çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video