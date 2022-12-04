Haberler Yaşam Haberleri Zigana Dağı'nda iki ayrı kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 4.12.2022 22:48

Zigana Dağı'nda iki ayrı kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı'nda iki aracın karıştığı trafik kazasındaki yaralıları hastaneye yetiştirmeye çalışan otomobil de kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, biri ağır 5 kişi yaralandı.

İHA
Zigana Dağı’nda iki ayrı kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre Trabzon'dan Gümüşhane istikametine ilerleyen Hacı Hakan Küçüköner yönetimindeki 29 AAP 832 plakalı otomobil önünde ilerleyen Ekrem Yağlıdere yönetimindeki 29 AY 112 plakalı araca Zigana Dağı'nın Torul ilçesi sınırlarındaki yeni Zigana Tüneli şantiyesi mevkiinde arkadan çarptı.

Olayın ardından çarpma sonucu yaralanan Hatice Karanlık, Özlem Oran ve Seda Karataş'ı otomobiline alan Emir Can Aykın yönetimindeki 29 AAR 228 plaka otomobil de Zigana köyü kavşağında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarpıp taklalar attı. İlk kazadaki 2 aracın sürücüleri kazayı yaralanmadan atlatırken ikinci kazadaki yaralılardan ağır yaralanan Seda Karataş (18) 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye seyir halinde iken kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Özlem Oran'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken Hatice Karanlık ve sürücü Emir Can Aykın Gümüşhane Devlet Hastanesinde, Umut Küçüköner ve Yasin Küçüköner Torul Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
Perde arkasındaki savaş kameralara yansıdı: İmamoğlu'nun elini sıkmadılar! CHP'nin programında dikkat çeken görüntüler
SON DAKİKA: Asgari ücret için ilk rakam geldi! Bu yıl farklı bir uygulama olacak
SON DAKİKA | Şanlıurfa'da korkutan patlama! Yaralılar var
ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
CHP'nin fonladığı Tele 1 bile dayanamadı yayını kesti! CHP'li gazeteci isyan etti: Vizyonsuzluk budur...
Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin tarlasına çöktü
Altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem
Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Zigana Dağı'nda iki ayrı kaza: 1 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA