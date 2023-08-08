Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak isterken boğuldu

Siirt'te Botan Çayı'na girdikten sonra akıntıya kapılarak sürüklenen zihinsel engelli oğlunu kurtarmak isteyen baba, boğularak hayatını kaybetti. Boğulma tehlikesi geçiren oğlu ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay, dün saat 15.00 sarılarında Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü havzasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki zihinsel engelli Münir Ulutaş, serinlemek için Botan Çayı'na girdi. Oğlunun akıntıya kapıldığını gören İsmail Ulutaş (44), oğlunu kurtarmak için hemen suya atladı. Boğulma tehlikesi geçiren Münir Ulutaş çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılırken, kendisini kurtarmak isteyen babası akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Siirt AFAD, Batman itfaiyesi kurbağa adamlar, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Batman'dan gelen dalgıçların uzun uğraşları sonucu baba İsmail Ulutaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Zihinsel engelli Münir Ulutaş tedavisi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, baba İsmail Ulutaş'ın cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.