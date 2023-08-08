Haberler Yaşam Haberleri Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak isterken boğuldu
Giriş Tarihi: 8.8.2023

Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak isterken boğuldu

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak isterken boğuldu
Siirt'te Botan Çayı'na girdikten sonra akıntıya kapılarak sürüklenen zihinsel engelli oğlunu kurtarmak isteyen baba, boğularak hayatını kaybetti. Boğulma tehlikesi geçiren oğlu ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay, dün saat 15.00 sarılarında Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü havzasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 yaşındaki zihinsel engelli Münir Ulutaş, serinlemek için Botan Çayı'na girdi. Oğlunun akıntıya kapıldığını gören İsmail Ulutaş (44), oğlunu kurtarmak için hemen suya atladı. Boğulma tehlikesi geçiren Münir Ulutaş çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılırken, kendisini kurtarmak isteyen babası akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine Siirt AFAD, Batman itfaiyesi kurbağa adamlar, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Batman'dan gelen dalgıçların uzun uğraşları sonucu baba İsmail Ulutaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Zihinsel engelli Münir Ulutaş tedavisi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, baba İsmail Ulutaş'ın cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Akbelen'deki provokasyonlara sert tepki
SON DAKİKA HABERİ | Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti
İYİ Parti ve CHP ile ilgili bomba '26 Ağustos' kulisi! Meral Akşener: Yerel seçimlere ayrı gireceğiz
Akaryakıta zam üstüne zam
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
FETÖ'nün üst düzey yöneticisi MİT ve jandarmanın iş birliğiyle yakalandı
AB ile ticarette yeni dönem: Bakan Ömer Bolat 'Uzlaştık' diyerek duyurdu
Türkiye Ermenileri ayakta... ‘Asla tasvip etmiyoruz’
Hasta olan eşini terk etti
SON DAKİKA: Adana Kozan'da korkutan deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak isterken boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA