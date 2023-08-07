Zihinsel engelli oğlunu kurtarmak isterken canından oldu

Alınan bilgiye göre olay, Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü havzasında meydana geldi. 21 yaşındaki zihinsel engelli Münir Ulutaş, serinlemek için Botan Çayı'na girdi. Oğlunun akıntıya kapıldığını gören İsmail Ulutaş (44), oğlunu kurtarmak için suya atladı. Münir Ulutaş çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılırken, baba ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.