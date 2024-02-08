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Giriş Tarihi: 8.2.2024 14:49 Son Güncelleme: 8.2.2024 15:20

Zihinsel engelli öğrencisini sopa ile darbetti! Tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece’de faaliyet gösteren özel bir Otizm Spor Okulları’nda zihinsel engelli bir öğrenci, öğretmen şiddetinin hedefi oldu. Öğretmen Veysel B.’nin yüzde 70 zihinsel engeli bulunan Kadir A.’yı sopayla darbettiği iddia edildi. Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında öğretmen Veysel B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Veysel B., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Zihinsel engelli öğrencisini sopa ile darbetti! Tutuklandı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kadir A.'nın bakım merkezinden döndükten sonra annesine, "Anne öğretmen sopa ile beni dövdü, boğazımı sıktı, bacağıma vurdu" demesiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine oğlunun tişörtünü çıkaran kadın, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklarla karşılaştı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuğunu da alarak hastaneye giden anne, tedavi işlemlerinin ardından soluğu Kumburgaz Polis Merkezi Amirliği'nde aldı. Acılı anne, oğlunu darbettiğini iddia ettiği öğretmen Veysel B.'den şikayetçi oldu. Anne, oğlu Kadir A.'nın vücudundaki morlukların fotoğraflarını da polis ekiplerine delil olarak sundu. Annenin şikayeti üzerine polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlatılırken Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatıldı.

SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE SEVK EDİLDİ

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında öğretmen Veysel B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Veysel B., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ANİ SİNİRLE VURDUM"

Veysel B.'nin ifadesinde yüzde 70 engelli olduğu öğrenilen Kadir A.'ya demir çubukla iki defa vurduğunu itiraf ettiğini, şiddetli vurduğunu düşünmediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

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Zihinsel engelli öğrencisini sopa ile darbetti! Tutuklandı
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