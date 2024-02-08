Zihinsel engelli öğrencisini sopa ile darbetti! Tutuklandı

ŞİKAYETÇİ OLDU



Çocuğunu da alarak hastaneye giden anne, tedavi işlemlerinin ardından soluğu Kumburgaz Polis Merkezi Amirliği'nde aldı. Acılı anne, oğlunu darbettiğini iddia ettiği öğretmen Veysel B.'den şikayetçi oldu. Anne, oğlu Kadir A.'nın vücudundaki morlukların fotoğraflarını da polis ekiplerine delil olarak sundu. Annenin şikayeti üzerine polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlatılırken Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatıldı.