Zika virüsü belirtileri nelerdir, Türkiye’de görüldü mü? Aedes sivrisinek ısırığı ile bulaşan Zika virüsü hastalığı nedir, nasıl bulaşır, öldürür mü?

Zika virüsü belirtileri ve tedavisi, dün gelen Aedes sivrisineğinin İstanbul'da görülmeye başlanması ve zika virüsünü taşımaları sonucu gittikçe aratılır oldu. Birçok vatandaş Zika virüsü nedir, nasıl bulaşır, öldürür mü? sorusunu yöneltiyor. Uzmanlar da Zika virüsü ile ilgili optimistik yaklaşmıyor. Peki, zika virüsü belirtileri neler, öldürür mü? Zika virüsü nasıl bulaşır? İşte detaylar!
ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?
Zika virüsü Afrika, Amerika, Asya ve Pasifik'te yayılmış ve 2015'te Orta ve Güney Amerika'da yaşanan salgın, pandemik hâle gelmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü, 2016'da 33 ülkeye yayıldığı saptanan virüse karşı acil durum ilan etti. Bu virüse karşı bir aşı geliştirilebilmesi için en az 10 yıla ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Ayrıca doktorlar tarafından zika virüsünün cinsel yolla da bulaştığı duyuruldu. Yetkililer tarafından, virüsle mücadelenin tek yolunun, sivrisineklerin ürediği durgun suları ilaçlamak ve kurutmaktan geçtiği vurgusu yapıldı.
ZİKA VİRÜSÜ İLK NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?
Zika virüsü ilk olarak Hint şebeği maymunlarının yaşadığı Uganda'nın Zika Ormanları'nda görülmüştür. Maymunlardan sonra bu hastalık sivrisineklerde görülmüştür. Bu yüzden virüse "Zika" adı verilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamasına göre hastalık Şili hariç tüm Güney Amerika ülkelerine yayılmıştır. Latin Amerika ve Karayipler'de birçok ülkede de etkili olan virüs, örneğin Kolombiya'da 13 bin 500 kişide görülmüştür.
Stockholm'daki Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden bir bilim insanı, Almanya ve İngiltere'de de Zika virüsü vakalarına rastlandığını söylemiştir. Türkiye Sağlık Bakanlığı da, 25 Ocak 2016'da yaptığı basın açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Güneydoğu Asya, Pasifik Adaları, Orta ve Güney Amerika'da hastalığın yayıldığını bildirmiştir. Bu bağlamda Bakanlık, özellikle gebe kadınlara bu bölgelere seyahat etmemesi çağrısında bulunmuştur.
ZİKA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?
İlk kez 1947 yılında Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda görülen virüs, aedes türü sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşıyor. Son günlerde İstanbul'da meydana gelen aedes sivrisineklerindeki artış paniğe yol açtı.
Özellikle Aedes sivrisineğinin İstanbul'da sıkça görülmesiyle birlikte korkular daha da artmış durumda.
Aedes sivrisineği; sarı humma sivrisineği, dang humması, chikungunya, Zika humması, Mayaro ve sarı humma virüsleri ve diğer hastalıkları yayan bir sivrisinektir. Bu sivrisinekler özellikle gündüzleri ısırmaktadır. Bulaşma 2500 metreye kadar olan yerleşim birimlerinde gözlenebilir.
ZİKA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), Zika virüsüne ilişkin açıklamasında virüsün bulaştığı kişilerde semptomların yaklaşık bir hafta içinde ortaya çıktığını ve kanda birkaç gün duran virüsün bazı kişilerde daha da uzun kaldığını ifade etti.
İnfekte olan kişilerin sadece 4'te 1'i semptomatiktir. Ölüm çok nadiren gerçekleşir.
Başlıca belirtileri:
Ateş
Baş ağrısı
Gözlerde kızarma
Kusma
Döküntü
Kas ve eklem ağrısı