Zilal için umutlu bekleyiş

Amasya'nın Kızılkışlacık köyüne piknik yapmak için giden ve aşırı yağış sonucu sele kapılan araçta kaybolan Zilal Şahin'i (30) arama çalışmaları sürüyor. AFAD, jandarma, özel idare ve Samsun Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, termal kameralar da kullanılıyor. Gölet kenarında bekleyen yakınları ve köy halkı arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor. Aynı araçta bulunan Zilal Şahin'in eşi Serkan Şahin ise kendi imkânlarıyla kurtulurken bir kişi de ölmüştü.







METREKAREYE 207 KİLOGRAM

Sağanak yağış dün Samsun'da da yine etkili oldu. Salıpazarı ilçesine saatte bir metrekareye 207 kilogram yağış düştü. Önceki gece yağış nedeniyle Terme Çayı taştı. Çay çevresindeki parklar, yürüyüş yolları ile sokaklar sular altında kaldı. İlçedeki birçok köprü ve yol, güvenlik önlemi nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Canik ilçesinde temizlik çalışmalarına başlanırken Çarşamba ilçesinden geçen Yeşilırmak Nehri'nin debisi yükseldi. Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Şenbolluk Mahallesi'nde etkili sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelan yolu kapatırken, derelerde ise su taşkınları yaşandı. Giresun'un yüksek kesimlerinde de heyelanlar yaşandı. Kazım BOLAT/SABAH







EĞİTİME BİR GÜN ARA

ORDU il genelinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Samsun'un Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde tüm okullarda, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi